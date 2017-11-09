СК задержал конкурсного управляющего на совещании губернатора и замгенпрокурора

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 октября в Волгоградской области долг по оплате труда составил 33,5 млн рублей. При этом 90% задолженности приходится на 16 предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства.

Такие цифры были озвучены в Волгограде на оперативном совещании, посвященном вопросам состояния законности в сфере оплаты труда, которое прошло под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в регионе выявлено свыше 8 тыс. нарушений закона, связанных с невыплатой зарплаты. Внесено более 5 тыс. актов реагирования, в т.ч. 1700 исков в суд. За 2 года удалось добиться погашения долгов на сумму, превышающую 270 млн руб.

Основная часть задолженности приходится на организации промышленности и строительства, остальное – на сельскохозяйственные предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса.

Выступая на совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что сегодня в регионе более 90% задолженности по зарплате формируют предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства. Некоторые находятся в процедуре конкурсного производства уже много лет.

По словам главы региона, конкурсным управляющим выгодно затягивать процедуру, и на местном уровне повлиять на ситуацию невозможно. Когда имущество предприятия-банкрота все же реализуется, зарплата выплачивается позднее налогов, так как не является безусловно приоритетным платежом, сообщает пресс-служба администрации области.

«Нарушение сроков выплаты зарплаты ведет к ухудшению социального положения конкретного человека, конкретной семьи. Никакая ситуация не может являться оправданием невыплаты собственником или руководителем предприятия своевременной и полной заработной платы работникам», – подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор предложил внести изменения в действующее федеральное законодательство. В частности, ограничить срок конкурсного производства предприятий-банкротов; повысить приоритетность платежей по зарплате при ликвидации имущества банкротов; усилить контроль за работой конкурсных управляющих. Также предложено дать возможность администрации Волгоградской области в качестве третьего лица выступать в делах о банкротстве; обеспечить дополнительный контроль за собственниками, которые находятся за рубежом; обеспечить оперативное предоставление информации по состоянию задолженности организаций.

На совещании представителю конкурсного управляющего ОАО «Волгоградский судостроительный завод» и бывшему конкурсному управляющему ООО «Волгоградский завод буровой техники», долги коллективам которых составляют 48 млн рублей и 270 млн рублей соответственно, были вручены извещения о явке в прокуратуру для ознакомления с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).