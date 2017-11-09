Банк России расскажет, как сделать новый бизнес эффективным

Банк России запускает интерактивный онлайн-марафон для начинающих бизнесменов по всей России/

Всего за два дня (23 и 24 ноября) все участники марафона узнают о самых эффективных и перспективных методах привлечения денег для запуска бизнеса, инструментах его развития, а также роли краудинвестинга и госзакупок.

Эти и многие другие темы будут освещать ведущие эксперты финансовой отрасли:

- Максим Фалдин, основатель интернет-бутика LittleGentrys и Wikimart,

- Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России,

- Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России,

- Ольга Мишина, заместитель руководителя дирекции – начальник отдела кураторов банков и других партнеров Корпорации МСП,

- Александр Карелин, член правления Ассоциации факторинговых компаний и др.

Программа позволит разобрать теоретические аспекты на примере реальных кейсов российских предпринимателей.

- Одна из серьезных проблем малого бизнеса – низкая информированность о доступных финансовых возможностях, правовых аспектах, тонкостях кредитования и других способах привлечения средств. Важно построить для малого и среднего бизнеса непрерывный финансовый лифт, который стал бы линией постоянной поддержки предпринимателя, от стартапа до постепенного перерастания в средний бизнес. Также важно, чтобы предприниматель знал о существующих возможностях – именно на это нацелен наш проект.Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

По итогам мероприятия слушателям будут предоставлены бонусные программы от партнеров проекта, таких как Битрикс, Контур, Эльба, Финолог и др.