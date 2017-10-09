Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров останется прежним

Комитет Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов рассмотрел законопроект, утверждающий величину регионального прожиточного минимума для пенсионеров на следующий год. Величину этого показателя было предложено не изменять.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, в следующем году волгоградские пенсионеры по-прежнему смогут рассчитывать на прожиточный минимум в 8,5 тысячи рублей. Если законопроект будет принят, то те пожилые жители региона, чьи доходы не будут «дотягивать» до этой суммы, продолжат получать доплату в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи».