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Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров останется прежним
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров останется прежним

Сегодня, 12:45ЭкономикаНикита ДробныФото: dddmarket.ru
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