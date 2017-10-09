Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров останется прежним
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, в следующем году волгоградские пенсионеры по-прежнему смогут рассчитывать на прожиточный минимум в 8,5 тысячи рублей. Если законопроект будет принят, то те пожилые жители региона, чьи доходы не будут «дотягивать» до этой суммы, продолжат получать доплату в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи».
В обсуждении, помимо членов комитета, участвовали представители контрольно-счётной палаты, прокуратуры и администрации Волгоградской области. Депутаты заявили, что даже без повышения прожиточный минимум для пенсионеров в Волгоградской области останется более высоким, чем во многих других регионах Южного федерального округа. Исходя из этих соображений, законопроект был рекомендован к принятию. Скорее всего, его утвердят на ближайшем заседании областного парламента, которое состоится в четверг.
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