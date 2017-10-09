Нуждающихся в соцподдержке россиян могут заставить доказывать свою бедность
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Российскую газету», о работе над поправками к федеральному закону о персонифицированном учёте заявил глава министерства Максим Топилин. По его словам, планируется наладить сбор информации о доходах и собственности граждан из многих источников, включая налоговую службу, Росреестр и так далее; на основе полученных данных регионы смогут самостоятельно определять критерии, необходимые для назначения соцподдержки. Законопроект также призван помочь субъектам РФ определять тарифы для обязательного медицинского страхования работающих и неработающих граждан.
Предлагаемые Минтрудом поправки направлены в том числе на борьбу с теневой занятостью: в то время как большинство бедных в России составляют официально трудоустроенные люди, многие россияне, получающие «чёрную» или «серую» зарплату, пытаются увеличить свои доходы, претендуя на финансовую помощь от государства. С той же целью уже принято решение о повышении минимального размера оплаты труда.
Тем не менее эксперты указывают, что установление адресной формы соцподдержки, предполагающей учёт всего имущества и любых доходов, может привести к формализму. Такая система должна предполагать персональный подход к каждому потенциальному получателю государственных выплат, а не автоматическое признание всех россиян, имеющих в собственности автомобиль, квартиру или дачу, обеспеченными людьми.
В случае, если инициатива Минтруда встретит отклик и будет реализована, в России даже может появиться новая профессия — «семейный риск-менеджер», то есть специалист, который будет помогать бедным трудоспособным россиянам составлять план выхода из финансового кризиса. Но удастся ли таким «персональным тренерам» заменить помощь от государства — по-прежнему большой вопрос.
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