Нуждающихся в соцподдержке россиян могут заставить доказывать свою бедность

Минтруд РФ рассматривает возможность нового подхода к предоставлению соцподдержки россиянам. Возможно, уже в скором будущем каждого претендента на помощь от государства начнут оценивать на предмет наличия собственности и величины доходов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Российскую газету», о работе над поправками к федеральному закону о персонифицированном учёте заявил глава министерства Максим Топилин. По его словам, планируется наладить сбор информации о доходах и собственности граждан из многих источников, включая налоговую службу, Росреестр и так далее; на основе полученных данных регионы смогут самостоятельно определять критерии, необходимые для назначения соцподдержки. Законопроект также призван помочь субъектам РФ определять тарифы для обязательного медицинского страхования работающих и неработающих граждан.

Предлагаемые Минтрудом поправки направлены в том числе на борьбу с теневой занятостью: в то время как большинство бедных в России составляют официально трудоустроенные люди, многие россияне, получающие «чёрную» или «серую» зарплату, пытаются увеличить свои доходы, претендуя на финансовую помощь от государства. С той же целью уже принято решение о повышении минимального размера оплаты труда.

Тем не менее эксперты указывают, что установление адресной формы соцподдержки, предполагающей учёт всего имущества и любых доходов, может привести к формализму. Такая система должна предполагать персональный подход к каждому потенциальному получателю государственных выплат, а не автоматическое признание всех россиян, имеющих в собственности автомобиль, квартиру или дачу, обеспеченными людьми.