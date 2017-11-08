В России отзовут около тысячи автомобилей Audi, проданных в этом году
Сегодня, 16:18ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: motortrend.com
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В среду, 8 ноября, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило об отзыве у российских владельцев 953 автомобилей марки Audi A6, A7 и RS6.
Отзыву подлежат 953 автомобиля Audi A6, A7, RS6, которые были реализованы в 2017 году. Причиной стала некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики, говорится в сообщении Росстандарта.
В дилерских центрах специалисты обновят программное обеспечение диагностического интерфейса шин данных. Для этого владельцев указанных автомобилей пригласят в дилерские центры письменно или по телефону.
Все необходимые работы будут выполняться бесплатно.
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