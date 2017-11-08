На промышленной выставке в Волгограде покажут новые катера и автобусы

В Волгограде с 22 по 24 ноября пройдёт межрегиональная промышленная выставка «Пром-Volga 2017». На ней предприятия, вузы и НИИ представят свои последние разработки — от транспортных средств до инновационных научных приборов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в выставке примут участие около двух дюжин волгоградских организаций, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Тольятти и республики Беларусь. В рамках конкурса состоится награждение победителей регионального этапа конкурса «Сто лучших товаров России».

Среди предприятий Волгограда и Волжского, которые выставят свою продукцию на всеобщее обозрение, будут «Волгабас» и Волжский судостроительно-судоремонтный завод, — они представят новые модели автобусов и катеров, соответственно. Отдельные экспозиции откроют Волгоградский электромеханический завод, завод «Эконекс» и другие компании. ООО «Светозар» продемонстрирует посетителям инновационный проект: аппарат, в котором совместятся системы видеонаблюдения и освещения, противоугонное приспособление и зарядное устройство для электромобиля.