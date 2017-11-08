На промышленной выставке в Волгограде покажут новые катера и автобусы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в выставке примут участие около двух дюжин волгоградских организаций, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Тольятти и республики Беларусь. В рамках конкурса состоится награждение победителей регионального этапа конкурса «Сто лучших товаров России».
Среди предприятий Волгограда и Волжского, которые выставят свою продукцию на всеобщее обозрение, будут «Волгабас» и Волжский судостроительно-судоремонтный завод, — они представят новые модели автобусов и катеров, соответственно. Отдельные экспозиции откроют Волгоградский электромеханический завод, завод «Эконекс» и другие компании. ООО «Светозар» продемонстрирует посетителям инновационный проект: аппарат, в котором совместятся системы видеонаблюдения и освещения, противоугонное приспособление и зарядное устройство для электромобиля.
Выставка пройдёт при поддержке областной администрации и регионального отделения Союза машиностроителей. В её рамках состоятся также круглые столы и дискуссии, посвящённые импортозамещению и кадровому обеспечению индустриальных предприятий.
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