Волгоградским чиновникам рассказали о проектном управлении
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, обучение продлится два дня. Читать лекции госслужащим будут эксперты, имеющие опыт внедрения проектной деятельности в других субъектах РФ. Чиновники изучат стандарты в данной сфере, а также проблемы, возникающие при реализации проектов, и способы их решения. Среди направлений, в которых планируется развивать проектное управление на государственном уровне — образование, здравоохранение, ипотека, ЖКХ и ещё восемь программ.
Вице-губернатор Волгоградской области Александр Сиваков подчеркнул, что в некоторых сферах регион уже активно использует проектный подход. Это касается в первую очередь масштабных инфраструктурных преобразований в сельском хозяйстве, промышленности, благоустройстве районных центров. Внедрение проектного управления планируется завершить к концу года, и обучение чиновников должно помочь в этом процессе.
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