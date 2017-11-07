Волгоградским чиновникам рассказали о проектном управлении

Более ста чиновников муниципальных органов власти и администрации Волгоградской области пройдут обучение основам проектного управления. Соответствующие курсы стартовали сегодня на базе РАНХиГС.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, обучение продлится два дня. Читать лекции госслужащим будут эксперты, имеющие опыт внедрения проектной деятельности в других субъектах РФ. Чиновники изучат стандарты в данной сфере, а также проблемы, возникающие при реализации проектов, и способы их решения. Среди направлений, в которых планируется развивать проектное управление на государственном уровне — образование, здравоохранение, ипотека, ЖКХ и ещё восемь программ.