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Облстат: цены на продукты в Волгограде за год почти не изменились
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Облстат: цены на продукты в Волгограде за год почти не изменились

Сегодня, 10:06ЭкономикаНикита ДробныФото: img-fotki.yandex.ru
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