Облстат: цены на продукты в Волгограде за год почти не изменились

По состоянию на начало ноября цены на товары и услуги в Волгоградской области остались практически на том же уровне, что и в прошлом году. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на публикацию статистического ведомства, индекс потребительских цен в регионе составляет 102% от прошлогодних показателей — то есть волгоградцы, по мнению статистиков, стали платить за товары и услуги в среднем на 2% больше. При этом заметнее всего подорожали услуги (на 4,3%), тогда как рост цен на продукты питания (на 0,5%) и непродовольственные товары (на 1,9%) оказался малозаметным.