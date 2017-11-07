Облстат: цены на продукты в Волгограде за год почти не изменились
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на публикацию статистического ведомства, индекс потребительских цен в регионе составляет 102% от прошлогодних показателей — то есть волгоградцы, по мнению статистиков, стали платить за товары и услуги в среднем на 2% больше. При этом заметнее всего подорожали услуги (на 4,3%), тогда как рост цен на продукты питания (на 0,5%) и непродовольственные товары (на 1,9%) оказался малозаметным.
Правда, простые волгоградцы со статистическими данными не согласны: многие горожане жалуются, что в этом году стоимость многих продовольственных товаров, — например, молочных продуктов, — ощутимо выросла. Есть вопросы и к методике подсчётов: индекс рассчитывается на основе «потребительской корзины», то есть перечня товаров, который часто меняется и далеко не всегда соответствует реальным потребительским запросам. Однако, как ни странно, данные Волгоградстата соответствуют утверждениям ведущих российских экономистов о том, что в текущем году по всей стране наблюдается рекордно низкий уровень инфляции.
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