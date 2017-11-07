Глава ТПП РФ спрогнозировал рост интереса к России у английских инвесторов

На днях в Торгово-промышленной палате РФ прошел Инвестиционный форум Russia TALK, на котором представители российского и британского бизнеса обсудили экономическое сотрудничество обеих стран.

То, что интерес к России повышается, говорят данные Всемирного банка по оценке делового климата. Согласно рейтингу Doing business, наша страна заняла 35 строчку. С прошлого года показатель вырос на 5 пунктов, сообщает телеканал РБК/ Бизнес-новость.

Сейчас английский бизнес вкладывает средства в энергетику, фармацевтику и промышленность. По данным Центробанка, объем прямых британских инвестиций составил 15 миллиардов долларов. В то же время российские вложения в экономику Великобритании оцениваются на уровне около 8,5 миллиардов долларов.

Порядка трехсот британских компаний работают в России. Самый крупный британский инвестор – «Петролиум». Я бы отметил, что перед Россией и Великобританией стоят сходные задачи. Это, в первую очередь, повышение производительности труда. Сейчас действуют санкции, но есть очень много сфер, где Россия и Британия могут сотрудничать. Безусловно, британские компании заинтересованы в том, чтобы вести бизнес в России.Роджер Маннингс, председатель Совета директоров Российско-Британской торговой палаты

Предпринимателей продолжают беспокоить такие темы, как влияние санкций, брекзит. Но при этом бизнес-контакты между российскими и британскими компаниями продолжают развиваться.

Что касается брекзита, то, конечно, он повлиял. Естественно, что англичане ищут возможности для привлечения инвесторов. Но коль так складываются непростые отношения там с ЕС, то они, конечно, ищут возможных инвесторов, в том числе внимательно смотрят на Россию, на российские возможности, на российских инвесторов. Поэтому, полагаю, интерес еще больший будет к России.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

Одна из задач Торгово-промышленной палаты – привлечь британских инвесторов в российские регионы. Сейчас по количеству зарубежных проектов всех опережает Калужская область. Их здесь насчитывается более 160.