Глава ТПП РФ спрогнозировал рост интереса к России у английских инвесторов
То, что интерес к России повышается, говорят данные Всемирного банка по оценке делового климата. Согласно рейтингу Doing business, наша страна заняла 35 строчку. С прошлого года показатель вырос на 5 пунктов, сообщает телеканал РБК/ Бизнес-новость.
Сейчас английский бизнес вкладывает средства в энергетику, фармацевтику и промышленность. По данным Центробанка, объем прямых британских инвестиций составил 15 миллиардов долларов. В то же время российские вложения в экономику Великобритании оцениваются на уровне около 8,5 миллиардов долларов.
Порядка трехсот британских компаний работают в России. Самый крупный британский инвестор – «Петролиум». Я бы отметил, что перед Россией и Великобританией стоят сходные задачи. Это, в первую очередь, повышение производительности труда. Сейчас действуют санкции, но есть очень много сфер, где Россия и Британия могут сотрудничать. Безусловно, британские компании заинтересованы в том, чтобы вести бизнес в России.Роджер Маннингс, председатель Совета директоров Российско-Британской торговой палаты
Предпринимателей продолжают беспокоить такие темы, как влияние санкций, брекзит. Но при этом бизнес-контакты между российскими и британскими компаниями продолжают развиваться.
Что касается брекзита, то, конечно, он повлиял. Естественно, что англичане ищут возможности для привлечения инвесторов. Но коль так складываются непростые отношения там с ЕС, то они, конечно, ищут возможных инвесторов, в том числе внимательно смотрят на Россию, на российские возможности, на российских инвесторов. Поэтому, полагаю, интерес еще больший будет к России.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Одна из задач Торгово-промышленной палаты – привлечь британских инвесторов в российские регионы. Сейчас по количеству зарубежных проектов всех опережает Калужская область. Их здесь насчитывается более 160.
Представители регионов уверены, создание условий для инвесторов: снижение налогового бремени, развитая инфраструктура – то, что поможет коллаборации отечественного и зарубежного опыта для производства передовой продукции.Алф Торрентс, исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты
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