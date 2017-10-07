На выставке «Золотая осень» Волгоградская область собрала урожай наград

Весьма успешной оказалась для делегации Волгоградской области поездка на всероссийскую аграрную выставку «Золотая осень – 2017», которая проходит в Москве. Проекты, представленные регионом сразу на двух стендах, были отмечены десятками наград.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, во второй день выставки представители региона подписали соглашение о сотрудничестве с Евразийским деловым союзом. Стороны объединят усилия в работе над раскрытием производственного потенциала Волгоградской области и расширением рынка сбыта продукции, которую производят местные аграрии.

Хорошие результаты регион показал в рамках конкурсной программы. Золотую медаль за значительные успехи в животноводстве получило крестьянско-фермерское хозяйство Надежды Кочкиной из Волгоградской области. В номинации «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» высшие награды достались племзаводу «Ромашковский», селу Журавскому Еланского района и ТОС «Яминское». Семь серебряных и три бронзовых медали в той же номинации получили администрации нескольких сельских поселений и районов, агрофирмы и ТОСы. В общей сложности волгоградская делегация увезёт с «Золотой осени» 24 награды в этой категории.

– Пример Волгоградской области, которая представила на наш конкурс самое большое количество реализованных проектов местных инициатив граждан, убедительно доказывает: где налажено взаимодействие власти, бизнеса и самих граждан, там и добиваются успеха, – пояснил директор Департамента социального развития Минсельхоза Владимир Свеженец.