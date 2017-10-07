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На выставке «Золотая осень» Волгоградская область собрала урожай наград
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На выставке «Золотая осень» Волгоградская область собрала урожай наград

Сегодня, 10:16ЭкономикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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