Волгоградских предпринимателей пересчитали по осени
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на материалы статистического ведомства, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы и занесены в реестр более 61,8 тысячи лиц, работающих в качестве ИП. Среди них подавляющее большинство составляют коммерсанты, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов, а также транспортировкой и хранением различных товаров. Кроме того, в Волгоградской области зарегистрированы более 4,7 тысячи предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства (сюда относятся главы крестьянско-фермерских хозяйств, владельцы частных рыбозаводов и так далее).
Меньше всего в регионе индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с добычей полезных ископаемых – их статистики насчитали лишь четырнадцать. «Экзотическими» для Волгограда остаются также ИП, занимающиеся энергоснабжением и кондиционированием воздуха.
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