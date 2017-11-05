Волгоградских предпринимателей пересчитали по осени

Почти 62 тысячи индивидуальных предпринимателей действуют в Волгоградской области. К таким выводам пришли специалисты Волгоградстата.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на материалы статистического ведомства, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы и занесены в реестр более 61,8 тысячи лиц, работающих в качестве ИП. Среди них подавляющее большинство составляют коммерсанты, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов, а также транспортировкой и хранением различных товаров. Кроме того, в Волгоградской области зарегистрированы более 4,7 тысячи предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства (сюда относятся главы крестьянско-фермерских хозяйств, владельцы частных рыбозаводов и так далее).