Волгоградские депутаты предлагают изменить бюджетное законодательство
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной Думы, слушания проходили под председательством спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она ознакомилась с инициативами волгоградских депутатов и частично поддержала их.
По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Ильи Кошкарёва, изменения в бюджетное законодательство готовятся на федеральном уровне, но поскольку они направлены на повышение финансовой устойчивости регионов, то представляют особый интерес для местных органов власти. В частности, планируется пересмотреть федеральный закон о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН): из-за его применения в нынешней редакции Волгоградская область ежегодно теряет 4,2 млрд рублей. Поэтому именно волгоградские депутаты стали одними из первых, кто разработал проект поправок к этому правовому акту. В ближайшее время предложения областных парламентариев рассмотрит специальная рабочая группа Совфеда; есть все основания рассчитывать, что внесенные ими изменения будут приняты.
Кроме того, представители облдумы поддержали инициативу по отмене с 2018 года льготы по налогу на движимое имущество и предложили отнести уплату взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения к федеральным полномочиям. Это, по замыслу парламентариев, должно снизить финансовую нагрузку на региональную казну. Однако наибольшие надежды депутаты предсказуемо возлагают на возможность реструктуризации бюджетных кредитов, о которой ранее заявил президент. Учитывая, что у Волгоградской области огромный госдолг и высокий уровень закредитованности, такая мера может оказаться весьма полезной и действенной для оздоровления местной экономики.
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