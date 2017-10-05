Волгоградские депутаты предлагают изменить бюджетное законодательство

Депутаты Волгоградской областной Думы приняли участие в парламентских слушаниях, посвящённых параметрам проекта федерального бюджета на следующий год. Они внесли ряд предложений по изменению бюджетного законодательства.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной Думы, слушания проходили под председательством спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она ознакомилась с инициативами волгоградских депутатов и частично поддержала их.

По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Ильи Кошкарёва, изменения в бюджетное законодательство готовятся на федеральном уровне, но поскольку они направлены на повышение финансовой устойчивости регионов, то представляют особый интерес для местных органов власти. В частности, планируется пересмотреть федеральный закон о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН): из-за его применения в нынешней редакции Волгоградская область ежегодно теряет 4,2 млрд рублей. Поэтому именно волгоградские депутаты стали одними из первых, кто разработал проект поправок к этому правовому акту. В ближайшее время предложения областных парламентариев рассмотрит специальная рабочая группа Совфеда; есть все основания рассчитывать, что внесенные ими изменения будут приняты.