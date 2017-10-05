В России отзовут более трех тысяч автомобилей марок Jeep, Dodge и Chrysler
Сегодня, 12:02ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: prostoauto.com
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предупредило владельцев автомобилей Jeep (Compass, Patriot), Dodge (Caliber), Chrysler (Sebring) об отзыве 3019 транспортных средств указанных марок машин.
По информации ООО «ЭфСиЭй РУС» – официального представителя Jeep, Dodge, Chrysler на российском рынке – отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010-го по декабрь 2015 года.
Причиной отзыва стала выявленная производителем неисправность контроллера удерживающих систем.
«В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара», – говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта.
Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, пригласят в дилерские центры для бесплатной замены контроллера.
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