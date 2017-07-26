На развитие спорта в Волгоградской области потратят ещё больше денег

На реализацию региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» из бюджета дополнительно выделено 294,5 млн рублей. Эти средства пойдут на выплату субсидий и зарплат спортсменам, а также строительство объектов к ЧМ-2018.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, дополнительное финансирование будет использовано для более полного и качественного исполнения двух подпрограмм. На реализацию первой из них, «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области», из бюджета выделят ещё 115,7 млн рублей. Планируется, что за счёт этих ассигнований будут выплачиваться зарплаты сотрудникам казённых спортивных учреждений и субсидии для автономных организаций.

Вторая подпрограмма, «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области», получит «подкрепление» в виде 178,8 млн рублей. Эти деньги будут выделяться в качестве субсидий бюджетам муниципалитетов, которые вкладываются в строительство тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу.