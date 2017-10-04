Волгоградским властям могут дать больше времени на подготовку бюджета
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, соответствующий вопрос обсуждался на заседании профильного думского комитета. Сейчас региональная администрация должна предоставлять проект главного финансового документа депутатам не позднее 15 октября; предложенные поправки переносят эту дату на 1 ноября.
Народные избранники также предложили ускорить процесс передачи документов, касающихся региональной казны, из комитета финансов в контрольно-счётную палату — в случае принятия изменений комитет будет обязан отправлять в КСП все требуемые материалы уже на следующий день после заседания администрации. По мнению депутатов, это позволит аудиторам КСП раньше заняться подготовкой заключения на проект бюджета.
Члены профильного комитета Думы поддержали все предложенные поправки в областной закон и рекомендовали принять их во втором чтении. С высокой вероятностью изменения будут утверждены на следующем заседании регионального парламента.
+7 937 708 14 50