Волгоградским властям могут дать больше времени на подготовку бюджета

Накануне депутаты Волгоградской областной Думы предложили внести изменения в региональный закон о бюджетном процессе. Если поправки будут приняты, то областная администрация получит дополнительные две недели для внесения проекта бюджета на рассмотрение в парламент.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, соответствующий вопрос обсуждался на заседании профильного думского комитета. Сейчас региональная администрация должна предоставлять проект главного финансового документа депутатам не позднее 15 октября; предложенные поправки переносят эту дату на 1 ноября.

Народные избранники также предложили ускорить процесс передачи документов, касающихся региональной казны, из комитета финансов в контрольно-счётную палату — в случае принятия изменений комитет будет обязан отправлять в КСП все требуемые материалы уже на следующий день после заседания администрации. По мнению депутатов, это позволит аудиторам КСП раньше заняться подготовкой заключения на проект бюджета.