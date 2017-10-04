Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Волгоградским властям могут дать больше времени на подготовку бюджета
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
171003bud

Волгоградским властям могут дать больше времени на подготовку бюджета

Сегодня, 11:22ЭкономикаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»