С нового года в России могут резко вырасти цены на автомобили
Указанные повышения заложены в федеральный бюджет на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, проект которого правительство России уже внесло в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, с нового года утилизационный сбор на автомобили должен вырасти на 15%. Это приведет к тому, что, например, за легковой автомобиль первой категории он повысится на 6630 рублей и составит 50830 рублей. Размер сбора за машины четвертой категории будет 208840 рублей (повышение на 27240).
Повышение утилизационного сбора не коснется лишь продукции АвтоВАЗа, Kia, Ford, большинство моделей Hyundai, Renault, Nissan и других производителей, выпускающих автомобили на территории России.
Зато повышение стоимости ставок акцизов на легковушки с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил отразится на новых легковушках всех производителей.
Существующий сегодня единый акциз по 420 рублей за одну лошадиную силу в случае принятия федерального бюджета вырастет до 437 рублей. И если будет так, то большого роста цен не будет.
Но, как стало известно информагенству, правительство собирается ввести новые категории. Например, за автомобили мощностью от 200 до 300 лошадиных сил придется платить 897 рублей, от 300 до 400 л. с. — 925 рублей, от 400 до 500 л. с. — 965 рублей, а все, что свыше — 1084 рубля.
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