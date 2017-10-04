Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
С нового года в России могут резко вырасти цены на автомобили
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b

С нового года в России могут резко вырасти цены на автомобили

Сегодня, 09:49ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: avtoindent.ru
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»