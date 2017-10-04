С нового года в России могут резко вырасти цены на автомобили

С 1 января в России предполагается повысить утилизационный сбор и ставки акцизов на легковые автомобили, что может привести к росту цен на транспортные средства.

Указанные повышения заложены в федеральный бюджет на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, проект которого правительство России уже внесло в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, с нового года утилизационный сбор на автомобили должен вырасти на 15%. Это приведет к тому, что, например, за легковой автомобиль первой категории он повысится на 6630 рублей и составит 50830 рублей. Размер сбора за машины четвертой категории будет 208840 рублей (повышение на 27240).

Повышение утилизационного сбора не коснется лишь продукции АвтоВАЗа, Kia, Ford, большинство моделей Hyundai, Renault, Nissan и других производителей, выпускающих автомобили на территории России.

Зато повышение стоимости ставок акцизов на легковушки с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил отразится на новых легковушках всех производителей.

Существующий сегодня единый акциз по 420 рублей за одну лошадиную силу в случае принятия федерального бюджета вырастет до 437 рублей. И если будет так, то большого роста цен не будет.