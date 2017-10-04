Дмитрию Медведеву пришлись по душе аграрные проекты Волгоградской области
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, на выставке губернатор доложил премьеру о результатах работы по развитию аграрно-промышленного комплекса и увеличению орошаемых площадей. Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области растут объёмы производства и переработки овощей.
— По производству овощей и переработке мы вышли совершенно на иную позицию. Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год. При этом важно, что промышленное производство до этого было на уровне 300 тысяч тонн, а сейчас — 600 тысяч тонн, — пояснил глава региона. — Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн. Стоит задача до 2020 года довести этот показатель до 500 тысяч тонн в год.
Дмитрий Медведев положительно оценил итоги работы волгоградских аграриев и пожелал губернатору удачи в реализации сельскохозяйственных проектов.
Напомним, в этом году Волгоградская область представлена на выставке «Золотая осень» сразу двумя стендами. Свою продукцию и разработки на выставке демонстрируют компании «Кухмастер», «Нью Био», «Дядя Ваня — Девелей», «Сады Придонья», «СП Донское», «Овощевод», «Агрокомплекс Волжский» и другие.
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