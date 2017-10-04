Дмитрию Медведеву пришлись по душе аграрные проекты Волгоградской области

На всероссийской выставке «Золотая осень — 2017» в Москве сельскохозяйственные проекты Волгоградской области представила делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым. Региональные стенды осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев, одобривший разработки волгоградских аграриев.

— По производству овощей и переработке мы вышли совершенно на иную позицию. Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год. При этом важно, что промышленное производство до этого было на уровне 300 тысяч тонн, а сейчас — 600 тысяч тонн, — пояснил глава региона. — Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн. Стоит задача до 2020 года довести этот показатель до 500 тысяч тонн в год.