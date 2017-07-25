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Волгоградские предприятия расширят экспорт за счёт субсидий
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Волгоградские предприятия расширят экспорт за счёт субсидий

Сегодня, 09:29ЭкономикаНикита ДробныФото: businessclass.md
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