Волгоградские предприятия расширят экспорт за счёт субсидий

Накануне вице-губернатор Волгоградской области Роман Беков провёл расширенное совещание, посвящённое развитию экспортной деятельности в регионе. Участниками обсуждения стали представители Российского экспортного центра, таможенной службы, налоговой инспекции и Волгоградской ТПП, а также около тридцати бизнесменов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, одной из главных тем совещания стало привлечение господдержки для развития внешней торговли. Вице-губернатор напомнил, что на сегодняшний день около ста волгоградских предприятий активно выводят свою продукцию на зарубежные рынки и могут претендовать на получение грантов и субсидий.

На данный момент четырнадцать организаций Волгоградской области подали заявки на различные виды господдержки экспорта. Они могут получить компенсации по затратам на транспортировку товаров и регистрацию интеллектуальной собственности за рубежом; кроме того, представители бизнеса претендуют на софинансирование своего участия в международных выставках.

Напомним, Волгоградская область входит в число «пилотных» субъектов РФ, где внедряется Региональный экспортный стандарт. За первые пять месяцев текущего года местные предприятия увеличили экспорт своей продукции на 14%.

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