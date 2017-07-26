В Волгограде впервые пройдёт масштабная выставка иранских товаров

С 16 по 19 августа Волгоград посетит официальная делегация из республики Иран во главе с губернатором провинции Мазандаран. В эти же дни в выставочном центре «ВолгоградЭкспо» впервые пройдёт специализированная выставка иранских товаров.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, главной задачей выставки будет демонстрация потенциала иранских производителей и развитие внешнеторговых связей между Волгоградской областью и провинцией Мазандаран. Мероприятие рассчитано в первую очередь на местных бизнесменов, которые получат возможность наладить деловые контакты с зарубежными партнёрами и найти новых поставщиков.

На выставке будет представлен широкий выбор продукции — товары для дома, оборудование для сельхозпредприятий и рыбных хозяйств, стройматериалы, косметика, фармацевтические препараты, продукты питания и даже туристические услуги. Кроме того, волгоградцы получат возможность познакомиться с народными иранскими промыслами — увидеть знаменитые персидские ковры ручной работы, изделия из керамики и стекла.