В Волгограде впервые пройдёт масштабная выставка иранских товаров
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, главной задачей выставки будет демонстрация потенциала иранских производителей и развитие внешнеторговых связей между Волгоградской областью и провинцией Мазандаран. Мероприятие рассчитано в первую очередь на местных бизнесменов, которые получат возможность наладить деловые контакты с зарубежными партнёрами и найти новых поставщиков.
На выставке будет представлен широкий выбор продукции — товары для дома, оборудование для сельхозпредприятий и рыбных хозяйств, стройматериалы, косметика, фармацевтические препараты, продукты питания и даже туристические услуги. Кроме того, волгоградцы получат возможность познакомиться с народными иранскими промыслами — увидеть знаменитые персидские ковры ручной работы, изделия из керамики и стекла.
Напомним, договорённость о проведении выставки иранских товаров была достигнута в ходе визита иранской делегации в Волгоград, который состоялся в мае. Иран постепенно становится одним из основных экономических партнёров Волгоградской области: за первый квартал текущего года внешнеторговый оборот между регионом и ближневосточным государством вырос на 174%.