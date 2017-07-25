Только 17% товаров волгоградских производителей реализуются внутри региона
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградстата, в прошлом году предприятия региона произвели товаров на сумму более 101,4 млрд рублей. Из них почти 83% были экспортированы за пределы Волгоградской области. На внутреннем рынке производители реализовали продукцию только на 17,3 млрд рублей.
Основными предметами экспорта волгоградских предприятий оказались косметические средства — их продают в 68 субъектах РФ. Помимо этого, за пределами области сбывают моющие средства, медицинские изделия, муку, кондитерские изделия, пиво, консервированные фрукты, мясо, растительное масло, нательное бельё, крупы и кухонные плиты.
Напомним, с начала года Волгоградская область на 14% увеличила объём экспорта продукции за рубеж. Главными внешнеторговыми партнёрами региона остаются Казахстан, Украина, Беларусь, Армения и Азербайджан.