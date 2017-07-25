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Только 17% товаров волгоградских производителей реализуются внутри региона
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Proizvodstvo syra

Только 17% товаров волгоградских производителей реализуются внутри региона

Сегодня, 14:50ЭкономикаНикита ДробныФото: ok.ru
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