Только 17% товаров волгоградских производителей реализуются внутри региона

Волгоградстат опубликовал сведения о вывозе потребительских товаров производителями и торговыми организациями Волгоградской области. Выяснилось, что большую часть продукции местные предприятия сбывают за пределами региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградстата, в прошлом году предприятия региона произвели товаров на сумму более 101,4 млрд рублей. Из них почти 83% были экспортированы за пределы Волгоградской области. На внутреннем рынке производители реализовали продукцию только на 17,3 млрд рублей.

Основными предметами экспорта волгоградских предприятий оказались косметические средства — их продают в 68 субъектах РФ. Помимо этого, за пределами области сбывают моющие средства, медицинские изделия, муку, кондитерские изделия, пиво, консервированные фрукты, мясо, растительное масло, нательное бельё, крупы и кухонные плиты.