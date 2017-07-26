На волгоградских предприятиях возник дефицит рабочих рук

Волгоградстат опубликовал данные о количестве принятых и уволенных сотрудников на предприятиях Волгоградской области, а также о наличии вакантных рабочих мест в организациях региона. Статистика оказалась неожиданной: волгоградские работодатели чаще увольняют работников, чем принимают новых.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на материалы Волгоградстата, за второй квартал текущего года предприятия региона зачислили в штат немногим более 31 тысячи сотрудников. Из них более 2,4 тысячи пришли на специально созданные дополнительные рабочие места.

При этом за тот же период работодатели прекратили трудовые отношения почти с 33 тысячами жителей области. Подавляющее большинство сотрудников — свыше 24 тысяч — покинули свои должности по собственному желанию. Ещё более 1,4 тысячи человек попали под сокращения. В итоге к концу июня предприятия Волгоградской области нуждались в 11,8 тысячах работников: именно так оценивается количество доступных вакансий в регионе.

По состоянию на июнь около 9,9 тысячи человек работали в различных организациях области неполный день. Более 39,5 тысячи волгоградцев во втором квартале года взяли внеочередные отпуска без сохранения заработной платы.