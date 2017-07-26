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На волгоградских предприятиях возник дефицит рабочих рук
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11 beliefs 1 1920

На волгоградских предприятиях возник дефицит рабочих рук

Сегодня, 13:10ЭкономикаНикита ДробныФото: dtnk9svhxapfr.cloudfront.net
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