В Волгограде российские туроператоры обсудят реализацию совместных проектов

С 5 по 8 октября в Волгограде состоится съезд представителей российской туристической индустрии. Руководители компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа и других городов обсудят в областном центре планы по реализации совместных проектов.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгоградской области, по итогам съезда планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между крупными туристическими фирмами. Российские операторы могут договориться о создании единых межрегиональных маршрутов и мерах по улучшению туристической привлекательности страны в целом.

Участники съезда планируют посетить наиболее знаковые места Волгограда — мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в подвале Центрального универмага, «Старую Сарепту», планетарий и так далее. Кроме того, представители туристического бизнеса осмотрят волгоградские гостиницы — это поможет им оценить уровень развития соответствующей инфраструктуры в городе.