В Волгограде российские туроператоры обсудят реализацию совместных проектов
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгоградской области, по итогам съезда планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между крупными туристическими фирмами. Российские операторы могут договориться о создании единых межрегиональных маршрутов и мерах по улучшению туристической привлекательности страны в целом.
Участники съезда планируют посетить наиболее знаковые места Волгограда — мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в подвале Центрального универмага, «Старую Сарепту», планетарий и так далее. Кроме того, представители туристического бизнеса осмотрят волгоградские гостиницы — это поможет им оценить уровень развития соответствующей инфраструктуры в городе.
Напомним, в мае этого года Волгоград уже принимал масштабное туристическое мероприятие: форум «Неделя туризма» собрал около 400 специалистов. По предварительной оценке, в этом году количество гостей из России и зарубежных стран, посетивших город-герой, может достигнуть миллиона человек.
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