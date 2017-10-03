Сергей Катырин: «Санкции не мешают развитию отношений с западным бизнесом»

Развитие торговых отношений между Россией и Евросоюзом в условиях санкций стало основной темой заседания аффилированных членов и членов-корреспондентов Европалаты, которое состоялось в Торгово-промышленной палаты РФ.

Как отмечалось на заседании, существующие политические разногласия не помешали Евросоюзу остаться крупнейшим торговым партнером России. За первую половину 2017 года доля ЕС в российской внешней торговле превысила 43%. По сравнению аналогичным периодом 2016 года товарооборот вырос почти на четверть и составил 137 миллиардов долларов, сообщает телеканал «РБК – Бизнес вектор».

По словам главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, санкции наносят вред как российским, так и западным компаниям, которые не собираются покидать наш рынок. К примеру, из 6 тысяч немецких компаний всего лишь 400 перестали сотрудничать с нами.

Все понимают, что санкции наносят вред бизнесу и торговле, и с нетерпением ожидают, когда они будут закончены. Тем не менее, разговор идет не о том, как мы будем их преодолевать, а как мы можем наладить работу, несмотря на санкционный режим. И примеры наших регионов говорят о том, что такая работа идет. Вот Татарстан похвалился, что американские делегации, несмотря на санкции, кратно увеличили визиты к ним в республикупрезидент ТПП РФ Сергей Катырин

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

На заседании представители Европалаты отметили, что сегодня перед бизнесом стоят важные задачи по улучшению жизни в обществе, которые можно решить путем объединения стран и рынков. Среди них – борьба с безработицей и бедностью.

Как считают европейцы, лишь глобализация поможет достичь процветания. Но преградой для этого стал популизм, распространившийся на западе.

По мнению президента Европалаты Ричарда Вебера, сейчас от ЕС требуется представить новую концепцию развития свободного рынка, в основе которого лежит доверие между партнерами, чтобы помочь европейской экономике выйти на свой докризисный уровень.

Мы считаем, что экономика превыше политики. Иногда бывают ситуация, когда политики пытаются использовать экономику и торговлю в качестве инструмента для своих политических игр. Но мы придерживаемся противоположной точки зрения. Мы считаем, что экономика – это лучший способ сблизить наши нациипрезидент Европалаты Ричард Вебер