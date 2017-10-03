С началом октября цены на бензин в Волгограде снова полезли вверх
Согласно результатам еженедельного мониторинга, проведенного Волгоградстатом, стоимость дизельного топлива и популярных марок бензина в среднем выросла на 5 копеек.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», последний раз цены на АЗС повышались в начале сентября. Затем их рост прекратился до конца месяца.
И вот теперь по состоянию на 2 октября средние цены вновь изменились в сторону повышения. Так, бензин автомобильный марки АИ-95 продается по цене 41 рубль 08 копеек за литр (41 руб.03 коп. в начале сентября), бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – 37 рублей 82 копейки (до этого 37 руб. 77 коп.).
Сейчас средняя стоимость дизельного топлива составляет 37 рублей 94 копейки за один литр (было 37 руб. 89 коп.).
Вряд ли стоит рассчитывать, что цены останутся хотя бы в этих пределах. ИА «НовостиВолгограда.ру» уже писало, что, по мнению экспертов, грядущее повышение топливных акцизов в 2018 году может серьезно сказаться на стоимости автомобильного топлива.
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