С началом октября цены на бензин в Волгограде снова полезли вверх

В первых числах октября в Волгограде вновь произошло, хоть и незначительное, повышение цен на автомобильное топливо.

Согласно результатам еженедельного мониторинга, проведенного Волгоградстатом, стоимость дизельного топлива и популярных марок бензина в среднем выросла на 5 копеек.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», последний раз цены на АЗС повышались в начале сентября. Затем их рост прекратился до конца месяца.

И вот теперь по состоянию на 2 октября средние цены вновь изменились в сторону повышения. Так, бензин автомобильный марки АИ-95 продается по цене 41 рубль 08 копеек за литр (41 руб.03 коп. в начале сентября), бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – 37 рублей 82 копейки (до этого 37 руб. 77 коп.).

Сейчас средняя стоимость дизельного топлива составляет 37 рублей 94 копейки за один литр (было 37 руб. 89 коп.).