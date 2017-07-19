В Волгоградской области прошла очередная встреча чиновников с бизнесменами

В Даниловском районе Волгоградской области состоялась очередная встреча между представителями региональной администрации и членами местного делового сообщества. Её участниками стали 25 бизнесменов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, на встрече присутствовали представители региональных властей и администрации Даниловского района. Среди главных тем, обсуждавшихся в ходе мероприятия, были вопросы оказания господдержки аграриям, новые правила применения кассовой аппаратуры и упрощение деятельности предпринимателей.

Чиновники рассказали бизнесменам о тех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать малые и средние предприятия, о работе государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр» и об особенностях, связанных с переходом на повсеместное использование онлайн-касс. Предпринимателям напомнили о том, что они могут воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта, областного бизнес-инкубатора и Центра инжиниринга, а также подать заявки на получение льготных займов от Фонда развития промышленности Волгоградской области.