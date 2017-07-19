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В Волгоградской области прошла очередная встреча чиновников с бизнесменами
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В Волгоградской области прошла очередная встреча чиновников с бизнесменами

Сегодня, 10:23ЭкономикаНикита ДробныФото: dgmc.ru
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