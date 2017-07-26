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Отремонтированные за счет «Платона» дороги нанесли на онлайн-карту
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Отремонтированные за счет «Платона» дороги нанесли на онлайн-карту

Сегодня, 08:51ЭкономикаМарина Сабадаш
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