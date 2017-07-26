Отремонтированные за счет «Платона» дороги нанесли на онлайн-карту

В Интернете появился графический отчет о работе системы «Платон». Он представляет из себя интерактивную карту России, разделенную на субъекты.

Специальными значками отмечены регионы, получившие средства, выделенная сумма в рублях, на что пошли деньги, какой объем работ проведен.

По данным онлайн-карты, дорожный фонд Волгоградской области получил 650 миллионов рублей. Из них 400 пошли на ремонт магистралей областного центра, 250 - на реконструкцию федеральных трасс. В общей сложности удалось привести в порядок более 35 километров дорог.

Всего же в стране на средства от государственной системы «Платон» отремонтированы и построены более тысячи километров путей и 30 мостов. Общая сумма, собранная с момента запуска, составила около 30 миллиардов рублей, сообщает Минтранс России.