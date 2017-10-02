Волгоградское предприятие отправило импортозамещающее оборудование в Якутию
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, шаровые краны диаметром в 1000 мм предназначены для работы на объектах добычи и транспортировки газа. Они используются в технологических установках на дожимных компрессорных станциях; при производстве такого оборудования применяются уплотнения из термостатов, позволяющие обеспечить надёжность и герметичность при температуре до +126 градусов Цельсия.
Следует отметить, что отправленное в Якутию оборудование — импортозамещающее. Его выпуск волгоградский завод наладил в рамках специальной программы, поддерживаемой ПАО «Газпром».
Напомним, за первое полугодие текущего года «Волгограднефтемаш» увеличил налоговые отчисления в бюджет более чем в три раза. На предприятии работают свыше 4,6 тысячи человек. По итогам опроса российских нефтегазовых компаний завод признан одним из лучших производителей специализированного оборудования.
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