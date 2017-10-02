Волгоградское предприятие отправило импортозамещающее оборудование в Якутию

Завод ОАО «Волгограднефтемаш» отправил партию «горячих» шаровых кранов в Якутию, на предприятие ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Импортозамещающее оборудование будет использовано при обустройстве Чаяндинского месторождения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, шаровые краны диаметром в 1000 мм предназначены для работы на объектах добычи и транспортировки газа. Они используются в технологических установках на дожимных компрессорных станциях; при производстве такого оборудования применяются уплотнения из термостатов, позволяющие обеспечить надёжность и герметичность при температуре до +126 градусов Цельсия.

Следует отметить, что отправленное в Якутию оборудование — импортозамещающее. Его выпуск волгоградский завод наладил в рамках специальной программы, поддерживаемой ПАО «Газпром».