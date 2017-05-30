Уже 25 волгоградских предприятий вступили в Союз машиностроителей России

В Волгоградской области увеличилось количество предприятий, присоединившихся к местному отделению «Союза машиностроителей России». Двадцать пятой по счёту организацией региона, вступившей в союз, стало АО «Спецклимат».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, накануне производственную площадку «Спецклимата» посетил депутат Дмитрий Калашников, председатель комитета по промышленности регионального парламента. Он поздравил руководство организации с присоединением к Союзу машиностроителей и отметил, что предприятие демонстрирует положительную динамику, невзирая на сложную экономическую ситуацию.

— Нашим промышленникам нужно активнее использовать инструменты поддержки. Со своей стороны, органы власти и региональное отделение Союза машиностроителей России готовы оказывать им в этом всестороннее содействие, — подчеркнул Дмитрий Калашников, напомнив о реализуемой в Волгоградской области программе Фонда развития промышленности. Депутат подчеркнул, что организации малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на льготные займы в размере до 100 млн рублей под 5% годовых, и этот эффективный способ поддержки бизнеса пользуется всё большей популярностью среди местных промышленников.