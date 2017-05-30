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Уже 25 волгоградских предприятий вступили в Союз машиностроителей России
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Уже 25 волгоградских предприятий вступили в Союз машиностроителей России

Сегодня, 10:31ЭкономикаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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