Госжилнадзор с начала года оштрафовал нерадивые УК почти на 22 млн рублей

В Волгоградской области Госжилнадзор продолжает наводить порядок в сфере управления многоквартирными домами.

По информации пресс-службы региональной инспекции государственного жилищного надзора, на нерадивые управляющие компании Волгоградской области с начала 2017 года было наложено штрафов на сумму 21 миллион 850 тысяч рублей.

Например, за нарушение лицензионных требований и ненадлежащее состояние подъездов одного их домов управкомпании Волжского «Союз ЖК» назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.