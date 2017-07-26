Госжилнадзор с начала года оштрафовал нерадивые УК почти на 22 млн рублей
Сегодня, 12:35ЭкономикаНаталья ЖурбинаФото: Sib2.ru
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В Волгоградской области Госжилнадзор продолжает наводить порядок в сфере управления многоквартирными домами.
По информации пресс-службы региональной инспекции государственного жилищного надзора, на нерадивые управляющие компании Волгоградской области с начала 2017 года было наложено штрафов на сумму 21 миллион 850 тысяч рублей.
Например, за нарушение лицензионных требований и ненадлежащее состояние подъездов одного их домов управкомпании Волжского «Союз ЖК» назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.
Также на 125 тысяч рублей оштрафована управляющая организация МУП «Иловля ЖКХ» за несвоевременный ремонт кровли двух многоквартирных жилых домов - № 13 по улице Советской и № 5 по улице Комсомольской в рабочем поселке Иловля Волгоградской области.
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