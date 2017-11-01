«БОТАНИКА» представила новый рассадный комплекс

В тепличном комплексе «БОТАНИКА», расположенном в Волжском, состоялась презентация современного рассадного отделения.

На это значимое для волгоградского региона событие были приглашены представители городской администрации, банка ВТБ и журналисты. Новое производство рассады разместилось на базе одной из бывших теплиц совхоза «Овощевод».

После реконструкции здесь на площади 2,3 га появился уникальный автоматизированный комплекс с высокотехнологичным оборудованием для выращивания рассады.

Он состоит из двух основных частей: ирригационной площадки и, собственно, помещения для самой рассады. Отдельная рабочая зона теплицы предназначена для посева, расстановки рассадных «кубиков», а также мытья и дезинфекции контейнеров, которое происходит прямо на месте, не замедляя и не растягивая процесс.

Сейчас здесь уже растут более 300 тысяч молодых саженцев огурца, расположенных на почти полутора тысячах стеллажных столах. Гостям продемонстрировали принцип работы таких столов, отметив, что современное голландское оборудование значительно упрощает и ускоряет технологические процессы. При этом для выращивания рассады с помощью таких столов используется прогрессивный метод подтопления саженцев по принципу «прилив-отлив».

– Главное преимущество нового комплекса – это автоматика и минимум ручного труда, даже семечку для посева берет не человек, а машина, что делает процесс выращивания более эффективным, а рассаду более качественной. Все это позволяет успешно конкурировать на рынке.Юрий Сударев, генеральный директор компании «БОТАНИКА»

Специфика не только нового рассадного комплекса, но и всех теплиц «БОТАНИКА» состоит также в использовании особой технологии «светокультуры». Она подразумевает постоянный процесс выращивания овощей – без перерывов на зимнее время. Для создания оптимальных условий для роста молодых растений в новом рассадном отделении установлено более 2-х тысяч светильников мощностью 600 Ватт.

Глава города Волжского Игорь Воронин отметил важность реализации новых проектов предприятия для развития города.

- Я абсолютно уверен, что в каждой волжской семье присутствует этот продукт. Самое главное, что этот комплекс надо обслуживать, он дает дополнительные рабочие места – значит, город развивается.Игорь Воронин, глава города Воолжского