Волгоградским компаниям выделили гранты на развитие инноваций

Два предприятия Волгоградской области получили гранты на реализацию перспективных проектов. Они стали победителями конкурса, объявленного Фондом содействия инновациям.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, по итогам грантовой программы «СТАРТ» финансовую поддержку получили ООО «СКом» и ООО «ОТК». Первое из этих предприятий планирует наладить серийное производство устойчивых к климатическим условиям импульсных блоков питания; второе намерено разработать оборудование для термокомпенсации кварцевых генераторов. Общая сумма предоставленных грантов составила 7 млн рублей.