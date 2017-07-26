Волгоградским компаниям выделили гранты на развитие инноваций

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, по итогам грантовой программы «СТАРТ» финансовую поддержку получили ООО «СКом» и ООО «ОТК». Первое из этих предприятий планирует наладить серийное производство устойчивых к климатическим условиям импульсных блоков питания; второе намерено разработать оборудование для термокомпенсации кварцевых генераторов. Общая сумма предоставленных грантов составила 7 млн рублей.
Напомним, в Волгоградской области действуют сразу несколько программ, направленных на поддержку инновационных разработок, в том числе для малых предприятий. С 2014 года, благодаря соглашению между региональным комитетом экономики и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, гранты на сумму свыше 130 млн рублей были предоставлены 150 проектам организаций МСП и восемнадцати молодым инноваторам.