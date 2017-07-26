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Волгоградским компаниям выделили гранты на развитие инноваций
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Волгоградским компаниям выделили гранты на развитие инноваций
Сегодня, 09:40ЭкономикаНикита ДробныФото: Globalpiyasa.com
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