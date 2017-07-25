Волгоградская бизнес-делегация посетит Беларусь с деловым визитом

Представители нескольких малых и средних предприятий Волгоградской области посетят республику Беларусь в рамках бизнес-миссии, организованной Региональным экспортным центром. Волгоградские предприниматели обсудят с белорусскими коллегами развитие международной торговли.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, поездка бизнесменов в Беларусь продлится до 4 августа. В ходе визита волгоградская делегация посетит Минскую и Витебскую области, проведёт переговоры с членами делового сообщества республики и встречу с Торговым представительством России в Беларуси. Кроме того, для каждой волгоградской компании, участвующей в бизнес-миссии, будут предусмотрены отдельные встречи, связанные с профильными направлениями её деятельности.