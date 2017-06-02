Власти Волгоградской области собрались брать очередной кредит
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, общий объём кредитов, которые, по мнению регионального комитета финансов, необходимы для погашения бюджетного дефицита и частичного покрытия старых долгов, составляет 1,5 млрд рублей. При этом переплата по ним составит 450 млн рублей — иными словами, регион в итоге лишь увеличит свою задолженность. Оба кредита планируется взять до 2020 года.
Напомним, два месяца назад региональные власти уже попытались частично компенсировать бюджетный дефицит, разместив на фондовой бирже ММВБ ценные бумаги на сумму около 10 млрд рублей. Тогда некоторые эксперты сочли такое решение демонстрацией отчаяния и усомнились, что Волгоградской области удастся найти банк, который рискнёт дать ей очередной кредит.