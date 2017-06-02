Власти Волгоградской области собрались брать очередной кредит

Ещё один кредит для финансирования дефицита регионального бюджета намерены взять власти Волгоградской области. Информация о двух соответствующих закупках размещена на специализированном портале.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, общий объём кредитов, которые, по мнению регионального комитета финансов, необходимы для погашения бюджетного дефицита и частичного покрытия старых долгов, составляет 1,5 млрд рублей. При этом переплата по ним составит 450 млн рублей — иными словами, регион в итоге лишь увеличит свою задолженность. Оба кредита планируется взять до 2020 года.