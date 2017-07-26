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В Волгоградской области развивается «казачий» бизнес
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В Волгоградской области развивается «казачий» бизнес

Сегодня, 14:10ЭкономикаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской ТПП
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