В Волгоградской области развивается «казачий» бизнес

Третий региональный фестиваль казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас», прошедший в Кумылженском районе Волгоградской области, удивил посетителей не только показательной джигитовкой и колокольным звоном.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской торгово-промышленной палаты, на выставке-ярмарке предприниматели Волгоградской области представили широкий ассортимент самой разнообразной продукции, связанной с казачьей культурой. В фестивале приняли участие вице-президент региональной ТПП Максим Свиридов и многочисленные представители малых и средних предприятий. Они продемонстрировали посетителям мероприятия всю широту быстро развивающегося в регионе «казачьего» бизнеса.

Среди товаров, которые были представлены на фестивале — традиционная казачья одежда и аксессуары, народные игрушки, глиняная посуда, сладости, а также кованые и металлические изделия от работающих по старинным методикам и правилам кузнецов. «Казачий» бизнес в регионе интенсивно развивается: предприниматели, специализирующиеся на изготовлении и продаже тематической продукции, осваивают новые рынки сбыта, а за счёт фестивалей наподобие «Золотого щита» получают возможность продемонстрировать свой товар широкому кругу потенциальных потребителей.

Организаторы мероприятия отметили, что особой популярностью среди посетителей фестиваля пользовались мастер-классы народного творчества, в которых также принимали участие местные предприниматели — они учили гостей казачьего праздника ковать железо, создавать традиционных кукол, прясть и даже печь особые блины. Судя по всему, «казачий» бизнес становится перспективным направлением предпринимательства, которое вскоре может получить широкое распространение в Волгоградской области.

Материалы по теме