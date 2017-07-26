С 1 августа в России работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

В августе этого года работающим пенсионерам в нашей стране произведут перерасчет пенсий.

Прибавка составит в среднем 200 рублей. Выплаты получат пожилые люди и инвалиды, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

В отличие от индексации перерасчет носит сугубо индивидуальный характер и зависит от суммы уплаченных взносов в ПФР и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. В прошлом году один балл был равен 74,27 рубля.