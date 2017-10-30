Экс-солист группы «Земляне» споет в Волжском

В День народного единства в Волжском будет звучать голос Сергея Васильева. Экс-солист рок-группы «Земляне» поздравит горожан хитами собственного сочинения.

Сергей Васильев на сцене 35 лет. Он прославился, в первую очередь, благодаря участию в знаменитом коллективе. Однако музыкант уже давно выступает с сольными концертами.

Сегодня гитарист и композитор работает сразу над несколькими проектами. В их числе группа «Васильевский спуск». 4 ноября Сергей Васильев выйдет на сцену Центра «Октябрь» и поздравит всех зрителей с Днем народного единства, а перед этим примет участие в пресс-конференции с представителями региональных СМИ.

Как сообщает пресс-служба администрации Волжского, праздник «Мы вместе!» пройдет в Центре культуры и искусства «Октябрь» 4 ноября в 11:00. В фойе Центра будут работать выставки народно-прикладного творчества. Гости праздника придут в национальных костюмах.