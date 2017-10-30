Экс-солист группы «Земляне» споет в Волжском
Сергей Васильев на сцене 35 лет. Он прославился, в первую очередь, благодаря участию в знаменитом коллективе. Однако музыкант уже давно выступает с сольными концертами.
Сегодня гитарист и композитор работает сразу над несколькими проектами. В их числе группа «Васильевский спуск». 4 ноября Сергей Васильев выйдет на сцену Центра «Октябрь» и поздравит всех зрителей с Днем народного единства, а перед этим примет участие в пресс-конференции с представителями региональных СМИ.
Как сообщает пресс-служба администрации Волжского, праздник «Мы вместе!» пройдет в Центре культуры и искусства «Октябрь» 4 ноября в 11:00. В фойе Центра будут работать выставки народно-прикладного творчества. Гости праздника придут в национальных костюмах.
Волжан ждет яркая насыщенная сюрпризами программа. Со сцены их поздравят представители различных национальностей, проживающих в городе.
+7 937 708 14 50