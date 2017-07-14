Волгоградский кукольный театр ушел на летние каникулы

Волгоградский областной театр кукол завершил свой 80-летний юбилейный театральный сезон чествованием лучших сотрудников этого старейшего учреждения культуры региона.

11 работников кукольного театр были награждены грамотами от областных властей. Их служителям Мельпомены вручил заместитель губернатора — председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков, сообщили в ведомстве.

Нынешний юбилейный, 80-й по счету сезон, для труппы Волгоградского областного театра кукол отмечен несколькими крупными достижениями. Во-первых, театр стал победителем конкурса на получение поддержки Союза театральных деятелей России в 2017 году. Федеральный грант позволит театру реализовать новый проект по созданию творческой лаборатории. Первые занятия в ней пройдут с 6 по 10 ноября 2017 года.

Во-вторых, решением губернатора Андрея Бочарова на базе бывшего кинотеатра «Победа» будет создан детский многофункциональный творческий центр, в котором будут находиться кукольный театр и кинотеатр, а также различные кружки и студии. К реконструкции здания планируется приступить в 2019 году.