В Волгограде впервые показали литографический оттиск №17 Сальвадора Дали

Впервые в Волгограде открылась выставка «Сальвадор Дали. Священное послание», на которой представлены 105 работ великого сюрреалиста.

Экспозиция организована на втором этаже выставочного зала Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова. На выставке в Волгограде представлен 17-й литографический оттиск серии «Biblia Sacra» Сальвадора Дали, являющийся авторским. К слову, литографии до 20 оттиска считается музейным предметом.

Выставка побывала в ряде российских городов – в Тюмени, Сургуте, Новосибирске – и вот теперь экспозиция представлена в Волгограде. Для нашего города это большое культурное событие, потому как у волгоградцев есть возможность увидеть экспонаты из частной коллекции.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

- Сальвадора Дали можно видеть в крупнейших музеях мира, - рассказывает директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова Варвара Озерина. - Но именно эти 105 произведений зритель не увидит нигде – это особенность новой выставки. Уникальность каждой частной коллекции состоит в том, что ее хозяин создает сам, и она имеет свое персональное лицо в зависимости от вкусов и направлений, а это всегда интересно.

Варвара Озерина, директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

ИА «НовостиВолгограда.ру», уже рассказывало интересную предысторию создания выставки. Действительно, проиллюстрировать текст «Библии» Сальвадору Дали предложил частный коллекционер Джузеппе Альбаретто. Это было в 1963 году. Великий сюрреалист сразу согласился – что уже само по себе удивительно: ниспровергатель основ и стереотипов вдруг иллюстрирует «Библию»! Но все, кто уже посетил выставку, обязательно отмечают в работах художника его мудрость и восхищение священными текстами.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Работа, проведенная мастером, была сложнейшей и кропотливой. За один год Дали создал 105 графических произведений смешанной техники. А далее, в течение нескольких лет он переводит свои работы в литографию.

Литография – это старейший способ плоской печати, при котором печатной формой служит поверхность камня. Для художественной цветной литографии для каждого отдельного цвета и краски создается самостоятельная печатная форма, что крайне сложно и кропотливо.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Но Сальвадор Дали не был бы великим сюрреалистом, если бы и в ходе работы над иллюстрациями к «Библии» не проводил художественные эксперименты.

- При создании одной из работ он использовал гончарный круг, и те брызги, которые получались в процессе раскрутки круга, он запечатлел на работах, - рассказывает организатор выставки Сергей Строганов. – Чтобы одной из литографий придать особый вид состаренный фрески, он раздробил поверхность камня выстрелами из ружья. Дали не боялся экспериментировать в технике, технологии, материалах и образах.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Если думаете, что на создании литографий проект Дали был завершен, то ошибетесь. По частному заказу были напечатаны многотомные «Библии», в которые как раз и были вложены литографические работы Дали.

На выставке «Священное послание» представлены два тома, которые поражают своими масштабами и оригинальностью подачи: специально разработанный под проект сорт бумаги, водяные знаки, уникальный шрифт.

Книги с иллюстрациями Сальвадора Дали Фото: Наталья Журбина , novostivolgograda.ru

Смотреть произведения Дали нельзя второпях и на бегу: они требуют внимания и погружения в созданную сюрреалистом новую реальность, в которой смелость и индивидуальность «далианских» образов переплетена с вечностью.