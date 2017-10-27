В Волжском бывший Дворец пионеров отметит концертом свое 50-летие
Сегодня, 09:16КультураСтанислав ЛопатинФото: admvol.ru
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В пятницу, 27 октября, в волжском Дворце творчества детей и молодежи (ДТДМ) состоится праздничное мероприятие, посвященное 50-летию учреждения.
На концерте, который начнется в 18 часов, с полувековым юбилеем сотрудников Дворца поздравят почетные гости, педагоги и воспитанники ДТДМ.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, история учреждения начинается с 27 октября 1967 года. Именно тогда утвержденным актом государственной комиссии был «…разрешен к заселению сданный в эксплуатацию Дворец пионеров».
Сегодня во Дворце занимаются более 2000 ребят. Здесь работают более 70 кружков и секций, 40 из которых бесплатные.
В 2017 году появились новые современные кружки и секции, такие как робототехника и 3D-моделирование.
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