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В Волжском бывший Дворец пионеров отметит концертом свое 50-летие
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском бывший Дворец пионеров отметит концертом свое 50-летие

Сегодня, 09:16КультураСтанислав ЛопатинФото: admvol.ru
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