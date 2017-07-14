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В пятницу на главной площади Волжского прозвучат песни и стихи Высоцкого
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В пятницу на главной площади Волжского прозвучат песни и стихи Высоцкого
Сегодня, 08:02КультураФото: Станислав Лопатин/ novostivolgograda.ru
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