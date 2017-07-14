В пятницу на главной площади Волжского прозвучат песни и стихи Высоцкого

В пятницу, 28 июля, в Волжском откроется первая интерактивная площадка, которая, по замыслу, должна объединить творческих людей – писателей, поэтов, композиторов, исполнителей, художников.

Эта площадка разместится возле памятника Владимиру Высоцкому в парке «Волжский», сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

В 18 часов волжан приглашают исполнить песни и прочитать стихи поэта, актера Владимира Высоцкого. Кроме того, здесь разместятся аллея художников и музыкантов, арт-кафе «Автобус», фотодомик