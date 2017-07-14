В пятницу на главной площади Волжского прозвучат песни и стихи Высоцкого
Сегодня, 08:02КультураФото: Станислав Лопатин/ novostivolgograda.ru
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В пятницу, 28 июля, в Волжском откроется первая интерактивная площадка, которая, по замыслу, должна объединить творческих людей – писателей, поэтов, композиторов, исполнителей, художников.
Эта площадка разместится возле памятника Владимиру Высоцкому в парке «Волжский», сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.
В 18 часов волжан приглашают исполнить песни и прочитать стихи поэта, актера Владимира Высоцкого. Кроме того, здесь разместятся аллея художников и музыкантов, арт-кафе «Автобус», фотодомик
Открытие интерактивной площадки – шаг к созданию креативного пространства «ВолжскийPark», которое станет центром притяжения ярких, талантливых и творческих людей, отметили в городской мэрии.
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