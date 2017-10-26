Елена Исинбаева выпускает в свет короткометражный фильм

30 октября волгоградцы прильнут к экранам компьютеров и ноутбуков. Елена Исинбаева готовит для пользователей показ нового фильма на каналах своего благотворительного фонда в социальных сетях.

Пока что фильм широко не афишировался – даже в Интернете о нем очень мало сведений. Но, как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», документальная картина называется «Сергей не один».

Его премьера состоялась 18 августа на фестивале короткометражного кино «Короче», который прошел в Калининграде. Широкой публике творение представила двукратная олимпийская чемпионка и по совместительству продюсер ленты Елена Исинбаева.

Прославленная легкоатлетка поделилась предысторией создания ленты в своем Instagram.

- В конце 2016 года на открытии спортивной площадки я и моя команда познакомились с удивительным человеком - Сергеем. Он очень вдохновил нас своей целеустремленностью и страстью к жизни. Так появилась идея снять про него фильм. И сегодня я с гордостью хочу поделиться с вами хорошей новостью - фильм готов, и мы готовы его показать. Следите за каналами фонда в социальных сетях, - сообщила Елена Исинбаева.

Поклонники, подписчики встретили новость ликованием: «Урааааааа!», «Круто было бы сделать открытый показ», «Буду отслеживать», «С ума сойти! Елена, Вы просто волшебница!».