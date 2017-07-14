В Волгограде погасили марку в честь 200-летия Айвазовского

Церемония прошла в музее им. Машкова. Дело в том, что знаменитая галерея начала свою историю в 1961 году именно с демонстрации картины художника-мариниста «Вечер на море».

Сегодня вместе с Волгоградом новую марку гасили еще в двух городах - Москве и Феодосии. В столице хранятся полотна «повелителя морской стихии», Феодосия - родина живописца.

Размер почтового блока, выпущенного специально ко дню рождения мариниста, 98 х 92 мм. На нем изображен портрет самого Ивана Айвазовского и одна из его известных картин «Вход в Севастопольскую бухту». Знак вышел тиражом 70 тысяч экземпляров.

Честь погасить марку выпала директору музея им. Машкова Варваре Озёриной, знаменитому волгоградскому художнику Владиславу Ковалю и и филателисту Владимиру Спиридонову.