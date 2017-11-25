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Хоровые ансамбли Волгограда будут встречаться чаще
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Хоровые ансамбли Волгограда будут встречаться чаще

Сегодня, 11:50КультураМарина СабадашФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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