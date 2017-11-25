Хоровые ансамбли Волгограда будут встречаться чаще

Конкурс-фестиваль «Волжские хоровые ассамблеи» переходит в ежегодный формат. До этого вокальная битва проходила раз в три года.

О решении организаторов стало известно на церемонии награждения лауреатов и победителей, которая прошла накануне. Хорошей новости обрадовались и исполнители, и руководители коллективов — подготовка и участие в столь престижном конкурсе выводит мастерство на новый уровень, да и не каждый день выпадает шанс пообщаться, посоветоваться с мэтрами хорового искусства.

В жюри только профессионалы своего дела - ведущие руководители детских и профессиональных хоровых коллективов, преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова и Волгоградского социально-педагогического колледжа.

- Хоровое искусство - одна из важнейших художественных сфер деятельности — и досуговой, и профессиональной, поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы количество участников нашего конкурса-фестиваля из года в год только увеличивалось, - цитирует доцента кафедры хорового дирижирования Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова Екатерину Кравцову пресс-служба мэрии. - Обменяться опытом полезно и для руководителей хоров, поэтому на следующий год мы запланировали проведение в рамках фестиваля круглых столов и конференций.

Сам конкурс посвящен памяти Бориса Константиновича Плеханова, заслуженного деятеля искусств РФ, более сорока лет являющегося бессменным дирижёром студенческого хора Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Сегодня многие его ученики стали преподавателями и обучают детей вокальному искусству.

- Я сама выпускница этого института. Борис Плеханов был моим преподавателем. Приятно выступать сегодня в новой роли — уже не студентки, а учителя, и привозить на фестиваль уже своих воспитанников, - рассказала руководитель образцового художественного ансамбля песни «Эдельвейс» МБУ ДО ДШИ №2 Красноармейского района Волгограда Светлана Ощаповская.

По итогам конкурса хорового искусства Гран-при фестиваля получил академический хор Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова. Первое место присуждено вокальному ансамблю «Калина» Волгоградского социально-педагогического колледжа.

В номинации «Самодеятельный коллектив» победителем стал народный академический хор МУК «Комплекс культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина», в номинации «Хоровые коллективы» первое место взял хор мальчиков и юношей «Камертон» Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова.

Среди детских коллективов победителем признан вокальный ансамбль «Орлята» МБУ ДО ДМШ №5. В младшей категории первое место занял хоровой коллектив «Первоклассник» МБУ ДО ДШИ №3, в средней — хор МБУ ДО ДШИ №1 и образцовый художественный хор «Фантазия» МБУ ДО ДШИ №2, в старшей — образцовый художественный хор старших классов «Элегия» МБУ ДО ДМШ №8.