«Дискотека Авария»: «Нас слушают и 6-летние, и 60-летние»

Волжскому — 63! Дата хоть и не круглая, но отметили ее горожане с особым размахом. Чего стоит 63 запланированных мероприятия, растянувшихся более чем на неделю. Сегодняшний день можно назвать кульминацией праздника. И дело не только в праздничном салюте.

Поздравить жителей приехала легендарная группа «Дискотека Авария». Прежде, чем отправиться на сцену зажигать и в буквальном смысле раскачивать зал, солисты Алексей Рыжов, Алексей Серов и Анна Хохлова пообщались с журналистами.

Ребята появились на полчаса позже назначенного времени. Бодрые, веселые — будто и не существовало перелета, плотного гастрольного графика, работы без перерыва и выходных.

Беседа началась, можно сказать, с казуса. Первые вопросы представителей касались творческого пути.

- Мы думали, что вы станете расспрашивать про Волжский, - рассмеялась Анна Хохлова. - Сидели читали историю города, готовились. А тут никакой викторины тебе. Меня лично поразило несколько фактов о городе. Читала, есть стела, где заложена капсула-послание потомкам, которую нужно вскрыть в 2029 году. Мне жутко интересно, что там.

- А еще мы знаем, что день рождения у вас не сегодня, а 22 июля, - подхватывает Алексей Серов.

С Волжскими просторами мужская половина группы знакома. К примеру, Алексей Рыжов — заядлый рыбак. Два раза в год он приезжает в эти края посидеть с удочкой на берегу. А вот для Анны Хохловой эта встреча с Волжским — первая.

- Город зеленый, красивый. Советская архитектура, правильная такая. Мне нравится, - делится впечатлением девушка.

За окнами конференц-зала в самом разгаре музыкальный вечер. Обстановка так и навевает на разговор о творчестве. Да и как тут не спросить: группе скоро «стукнет» добрый тридцатник, а их слушают, как говорится, «и пионеры и пенсионеры». Более того, в 2012 году в сугубо мужской коллектив влилась девушка.

- Да бросьте вы, с нами всегда выступали женщины. Жанна Фриске, Вера Брежнева, Настя Задорожная. - говорит Алексей Серов.

- Изменения в репертуаре есть, конечно. Повлияло не обновление состава. Так требует время. 5-10 лет прошло — пора меняться. Результат -новые песни есть, молодежь их знает. Более того, я не могу в сорок с лишним лет рассказывать о том, что чувствовал в пятнадцать, - объясняет Алексей Рыжов.

Такой подход, мобильность композиций играет «на руку».

- Нас приглашают на 6-летие ребенка, а на следующий день с нами уже «колбасятся» 60-летние. Заметьте, под одни и те же песни. Композиции живут десятилетиями, они на пике популярности десятилетиями — это успех. Подростки, выросшие на «Новогодней» уже обзавелись детьми, теперь их дети слушают «Новогоднюю». О, как. Рецепт успеха у каждого свой, у нас — правильный репертуар. Поверьте, главное не сочинить песню, а понять — нужна ли она публике. Алексей Рыжов.

- Вы знали, что за группу «Дискотека Авария» проголосовали волжане? Из всего списка звездных исполнителей жители выбрали вас, - полюбопытствовал корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру».

- В Интстаграмме появилась картинка с результатами. Ребята, мы победили Елку! Это очень приятно и круто. Вырвали первое место, - радуется Алексей Серов. - Конкуренция сильная на эстраде, чего скрывать. Спасибо большое всем, кто выбрал нас.

О карьере — шутками, о личном — серьезно. Все свободное время трио посвящает семье. Повозиться с детьми, попить чай в домашней обстановке удается не часто — как такового отпуска нет. Если и удается на несколько недель вырваться из сценического графика, считают чудом. Отдыхают вместе, во время гастролей, например, в пансионате по Липецком.