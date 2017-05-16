Мелодичность, пассажи и импровизации в концерте «Гитара в джазе»

30 мая в камерном зале МУК «Волгоградконцерт» состоится концерт «Гитара в джазе» муниципального оркестра «Сombo-jazz-band» Анатолия Воронова.

Соло на гитаре исполняет один из талантливых гитаристов Волгограда Сергей Егоров. Он выпускник Университета культуры и искусства Санкт-Петербурга и является учеником великого мастера джаза Павла Чекмаковского.

Серьёзная карьера для музыканта началась с работы в группе «Бутырка». Далее сотрудничество с лучшими отечественными музыкантами, выступление на всевозможных фестивалях и концертных площадках России. Об этом сообщили в МУК «Волгоградконцерт».