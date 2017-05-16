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Мелодичность, пассажи и импровизации в концерте «Гитара в джазе»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Мелодичность, пассажи и импровизации в концерте «Гитара в джазе»
Сегодня, 16:12КультураФото: volgograd-concert.ru
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