Клуб любителей японской культуры Сатори приглашает на юбилей

Праздничная встреча пройдет 27 мая в стенах Волгоградского государственного университета.

В эти выходные Сатори-клуб проводит уже сороковую встречу. Активисты японского клуба не только организуют ежемесячные встречи для студентов, они также создали танцевальный коллектив, который выступает в стиле каверденса, и организовали любительские курсы изучения японского языка и древнего искусства калиграфии. В этом году клубу исполнилось 7 лет. За это время к ним присоединилось много последователей.