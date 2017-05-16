Клуб любителей японской культуры Сатори приглашает на юбилей

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Праздничная встреча пройдет 27 мая в стенах Волгоградского государственного университета.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководители клуба, в программе мероприятия увлекательные национальные настольные игры, викторины на знание особенности восточной культуры, языка, религии и быта, интересные лекции и самая настоящая чайная церемония.
В эти выходные Сатори-клуб проводит уже сороковую встречу. Активисты японского клуба не только организуют ежемесячные встречи для студентов, они также создали танцевальный коллектив, который выступает в стиле каверденса, и организовали любительские курсы изучения японского языка и древнего искусства калиграфии. В этом году клубу исполнилось 7 лет. За это время к ним присоединилось много последователей.
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