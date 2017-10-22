Молодежь Волгограда отправят за грань реальности
У школьников и студентов мероприятие вызвало неподдельный интерес. На пост-объявление откликнулись более 100 человек.
В гости организаторы приглашают даже тех, кто только собирается погрузиться в мир чудес и случайностей. Дискуссия коснется авторов, стиля написания, в ходе встречи заядлые читатели назовут лучшие бестселлеры – все, что нужно новичкам.
Завершением вечера станет настольная игра по мотивам нашумевшего постапокалиптического романа «Метро 2033».
Фантастика - жанр очень быстро развивающийся, говорят литературоведы. Произведения в этом жанре пишутся сегодня во всех уголках земного шара, на многих языках, и значительная часть этих произведений переводится на русский язык.
Первый всплеск интереса был в 90-ые годы, вторая волна – около 5 лет назад, когда фантастика стала восприниматься как жанр, противопоставленный обязательной литературе.
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