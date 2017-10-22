Молодежь Волгограда отправят за грань реальности

В областной библиотеке для молодежи соберется клуб любителей фантастики «За гранью реальности». Участники обсудят нашумевшие новинки и книги, ставшие классикой жанра.

У школьников и студентов мероприятие вызвало неподдельный интерес. На пост-объявление откликнулись более 100 человек.

В гости организаторы приглашают даже тех, кто только собирается погрузиться в мир чудес и случайностей. Дискуссия коснется авторов, стиля написания, в ходе встречи заядлые читатели назовут лучшие бестселлеры – все, что нужно новичкам.

Завершением вечера станет настольная игра по мотивам нашумевшего постапокалиптического романа «Метро 2033».

Фантастика - жанр очень быстро развивающийся, говорят литературоведы. Произведения в этом жанре пишутся сегодня во всех уголках земного шара, на многих языках, и значительная часть этих произведений переводится на русский язык.