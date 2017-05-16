Под Волгоградом пройдет X Всероссийский фестиваль «Царицын»

27 мая участники фестиваля-реконструкции воссоздадут исторические события периода Смутного времени, покажут командные средневековые бои на мечах и посоревнуются в стрельбе из лука.

Уже в 10-й раз недалеко от пос. Котлубань Городищенского района волгоградцы смогут погрузиться во времена 400-летней давности - период Смуты, становления казачества, крестьянских бунтов и европейских наемников. Здесь воссоздадут деревянную крепость XVIIвека, возле которой раскинется походный военный лагерь того времени

Всех любителей истории ждут парад и выступления военно-исторических клубов, реконструкция «Сражение на Царицынском валу», турнир по мечевому бою и стрельбе из арбалета и лука, а также мастер-классы, уроки фехтования и традиционные для того времени игры и забавы.