Молодежный театр готовит премьерный спектакль «Бумажный патефон»

Постановка по пьесе Александра Червинского «Счастье моё» является завершающей премьерой в уходящем XI театральном сезоне.

Это рассказ о любви в послевоенное время, когда, несмотря на все трудности, люди радовались жизни без войны. Главные герои — молодые парень и девушка: она работает пионервожатой в школе, он учится в школе моряков. На их отношениях и строится сюжетная линия.

- Это классическая мелодрама, которая близка и понятна любому человеку от 15 до 100 лет, — отмечает режиссёр-постановщик спектакля заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. — Это не интеллектуальный театр, а история о любви для семейного просмотра — её можно смотреть с мамой, мужем, детьми. Хорошая простая душевная история без всякого выпендрёжа.