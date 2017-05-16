Молодежный театр готовит премьерный спектакль «Бумажный патефон»

Это рассказ о любви в послевоенное время, когда, несмотря на все трудности, люди радовались жизни без войны. Главные герои — молодые парень и девушка: она работает пионервожатой в школе, он учится в школе моряков. На их отношениях и строится сюжетная линия.
- Это классическая мелодрама, которая близка и понятна любому человеку от 15 до 100 лет, — отмечает режиссёр-постановщик спектакля заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. — Это не интеллектуальный театр, а история о любви для семейного просмотра — её можно смотреть с мамой, мужем, детьми. Хорошая простая душевная история без всякого выпендрёжа.
Как сообщили в пресс-службе Волгоградского молодежного театра, над спектаклем работала приглашенный из Москвы художник-постановщик Нана Абдрашитова. Это, кстати, ее вторая постановка в молодежном театре. В «Бумажном патефоне» зрители увидят строгие декорации в стиле сталинского ампира, которые идеально дополнили коллекционные мебель и предметы советского времени середины прошлого века. И, конечно же, в постановке будет показан и настоящий арт-объект - бумажный патефон. Это самодельная конструкция из книжки, карандаша, пластинки и других средств.