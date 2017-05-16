Чернышковцы увидят заслуженную артистку России Зинаиду Гурову в «Душечке»
Сегодня, 16:57КультураНаталья ЖурбинаФото: livemaster.ru
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26 мая на сцене центра культуры Чернышковского района состоится выступление известной волгоградской актрисы.
Зинаида Гурова сочетает в себе талант актрисы, продюсера, художественного руководителя и режиссера. Кроме того, она сама пишет инсценировки, осуществляет постановки спектаклей, придумывает оформление, создавая неповторимый ансамбль из художественного слова, актерской пластики, стихов и музыки.
Как сообщает пресс-служба администрация Чернышковского района, зрители увидят философскую миниатюру «Душечка».
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