Чернышковцы увидят заслуженную артистку России Зинаиду Гурову в «Душечке»

26 мая на сцене центра культуры Чернышковского района состоится выступление известной волгоградской актрисы.

Зинаида Гурова сочетает в себе талант актрисы, продюсера, художественного руководителя и режиссера. Кроме того, она сама пишет инсценировки, осуществляет постановки спектаклей, придумывает оформление, создавая неповторимый ансамбль из художественного слова, актерской пластики, стихов и музыки.